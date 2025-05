Coube ao presidente Lula(e dois ministros) sancionar, assinar, validar a proposta de Lei do então deputado federal Gehlen Diniz, hoje prefeito, e oficializar Sena Madureira com o título de a capital da Castanha no Brasil. (leia abaixo publicação no DOU)

O prefeito Gehlen comemora…com razão.

(…)

Em tempo: retiramos 95% da música no vídeo do prefeito por conta de direitos autorais

(…)

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui

✔Relacionados

◼Sen Petecão se dispõe ajudar no ressurgimento do Santa Juliana, em Sena

◼Começa campanha em favor da reconstrução do Santa Juliana (já há adesões)

◼Santa Juliana, em Sena: transformar o abandono em esperança…(campanha)