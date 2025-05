O Globo – O ex-presidente da República Fernando Collor, preso no último dia 24, teve autorização para sair do presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió, e ficar em prisão domiciliar. O endereço do ex-presidente é um apartamento na cobertura de um prédio de seis andares na orla alagoana, na região da praia de Ponta Verde. Na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral, em 2018, Collor informou que o apartamento valia R$ 1,8 milhão.

(…)

Grifo meu: O presidente Lula ficou quase 600 dias preso e tudo foi muito rapidinho…Collor, após 20 anos, vai cumprir a sentença em casa…e o Bolsonaro espera o desfecho…por quanto tempo?



J R Braña B.