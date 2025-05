Não há dúvida que foi um showzaço em Copa.

Lady Gaga.

Segundo a RioTur, foram vê-la nesta noite na orla mais famosa do Brasil 2,1 milhões de pessoas.

E cantou a música mais tocada no mundo atualmente, que é Die With A Smile (Morrer com um sorriso).

Versos fundamentais

//Eu… eu acabei de acordar de um sonho

//Em que você e eu tivemos que nos despedir

//E eu não sei o que tudo isso significa

//Mas desde que sobrevivi, percebi

Refrão

//Onde quer que você vá, é para lá que eu irei

//Ninguém tem o amanhã garantido

//Então vou te amar todas as noites

//Como se fosse a última noite

J R Braña B.

(…)