No Ataque – O ex-atacante Bebeto marcou presença na partida entre Cruzeiro e Flamengo, neste domingo (4/5), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador de 61 anos defendeu os dois clubes durante a vitoriosa carreira nos gramados.

O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1994 acompanhou o jogo da torcida do Cruzeiro. Solicito, cumprimentou e posou para fotos com os torcedores celestes.

Em tempo: o narrador Pequetito, da Itatiaia, de Minas…e o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Fla neste domingo…’É a Lei do ex’…

(…)