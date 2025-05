Do prefeito Gehlen Diniz…

— Festa do idoso.

(…)

Grifo meu: segundo consta, a noitada da prefeitura no arraial da igreja católica foi fraquinha…sugestão ao Gehlen: combina outro dia(um segundo dia da PMSM) com a paróquia até o final do mês para, dessa vez, caprichar na mobilização…Prefeito, tem que envolver e cobrar todo o secretariado, cargos em chefia e comissão, senão a coisa não vai nesse tipo de evento….

J R Braña B.