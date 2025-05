TRE

Nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) deu início à Semana de Combate ao Assédio e Discriminação com uma palestra da delegada Michelle Boscaro, especialista em violência contra a mulher. O encontro, realizado no plenário da sede do Tribunal, contou com a presença de magistradas, servidores e gestores, que reforçaram o compromisso com ambientes de trabalho mais seguros e respeitosos.

A delegada Boscaro destacou que o assédio sexual muitas vezes passa despercebido e pode ocorrer por palavras, gestos ou olhares. “É como um iceberg: o que vemos é apenas a ponta”, disse. Ela também apontou os impactos emocionais nas vítimas e a importância de documentar episódios mesmo antes da denúncia, incentivando o rompimento do silêncio como forma de proteção e mudança.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da Comissão de Prevenção ao Assédio do TRE-AC, presidida pela juíza Kelley de Oliveira. A programação segue até o dia 9 de maio e busca consolidar uma cultura institucional baseada no respeito, na ética e na valorização da dignidade humana.

(…)