Aleac – Em uma solenidade com a presença de vereadores e vereadoras de oito cidades do interior, a mesa diretora da Assembleia Legislativa entregou na manhã desta quarta feira,7, o Centro de Apoio às Câmaras Legislativas, o CEALC.

O espaço, que vai funcionar como um gabinete de apoio em Rio Branco, foi criado para receber os parlamentares e ofertar assessoria técnica e jurídica além de toda estrutura de gabinete.

O presidente Nicolau Júnior disse que o espaço foi pensado para aproximar a ALEAC das Câmaras Municipais, encurtando o diálogo e auxiliando nas pautas que os parlamentares dos municípios apresentarem de agora em diante.

“Quero dizer aos senhores e senhoras que esse espaço é de vocês. Façam do CEALC, a extensão do gabinete de vocês. Montamos uma equipe qualificada para atender a cada parlamentar de forma respeitosa, para agilizar todas as demandas que aqui forem apresentadas. Sejam todos muito bem vindo e vamos trabalhar todos juntos, por um Acre melhor”, pontuou Nicolau.

Além de Nicolau Jr também participaram da inauguração os deputados Edvaldo Magalhães, Gilberto Lira, Tadeu Hassem, Fagner Calegario e Luiz Gonzaga.

O que eles disseram

Celso Paraná – presidente da Câmara de Xapuri

“Agora nós não vamos mais ficar igual barata tonta quando viermos cumprir nossas agendas na capital. Quero parabenizar o presidente Nicolau Júnior pela sensibilidade que teve em perceber essa necessidade que nós vereadores sempre tivemos”, comentou o presidente da Câmara de Xapuri, Celso Paraná,

Meire Santana: vice-presidente da Câmara de Plácido de Castro

“Em nome dos meus colegas da fronteira, quero parabenizar a assembleia já pessoa do deputado Nicolau Júnior por essa magnífica iniciativa. Finamente aquele se lembrou que os vereadores dos municípios do interior precisavam desse apoio. Parabéns presidente e parabéns a todos que fizeram isso acontecer.

Elias Daier- vereador de Bujari

“Eu confesso que fiquei impressionado pelo capricho que foi colocado aqui. Um espaço que nem nas melhores pretensões, eu imaginava que pudesse ser disponibilizado. Que bom que a partir de agora, todos nós que representamos a população de todo o interior do Acre terão um ponto de apoio aqui na capital”.