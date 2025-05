E o blablablá do Banco Central Independente(dos interesses da maioria do povo) é o mesmo de sempre..

Tenho a impressão que é o mesmo texto da vez passada…

Só muda a data..

O primeiro parágrafo já embrulha o estômago como justificativa para aumentar os juros…e agora não há mais desculpa do Campos Neto…

Sempre começa com o tal ‘do ambiente externo….’…É mantra.

Diz o BC sempre nessas ocasiões…

— O ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos. A política comercial alimenta incertezas sobre a economia global, notadamente acerca da m​agnitude da desaceleração econômica e sobre o efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países, com repercussões relevantes sobre a condução da política monetária. Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com fortes reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de maior tensão geopolítica.

(…)

Ou seja, a política econômica do governo e a monetária do BC Independente(do povo) é neoliberal…ponto final…Os ricos agradecem do mercado.

J R Braña B.