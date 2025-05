O mestrado em Geografia (MGeo) da Ufac passou a integrar, nesta terça-feira (7), a equipe de um projeto de pesquisa internacional voltado à segurança nas fronteiras sul-americanas e na Pan-Amazônia. A iniciativa envolve 64 pesquisadores, 14 programas de pós-graduação e busca desenvolver um modelo de segurança integrada com foco em cooperação entre agências e países. O projeto é coordenado pelo professor Gustavo da Frota Simões, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

A proposta analisa temas como migração, direitos humanos, crimes ambientais e o impacto desses fatores sobre comunidades indígenas e populações de fronteira. “A meta é construir políticas públicas fundamentadas na realidade da Pan-Amazônia, com base em dados e articulação entre universidades e instituições de segurança”, disse o professor Tássio Franchi, da Ufac.

O envolvimento do MGeo no projeto foi alinhado durante reunião entre os coordenadores e a reitoria da universidade, de 31 de março a 3 de abril. A agenda incluiu a organização do 6º Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, marcado para os dias 24 e 25 de junho, no campus-sede da Ufac.

