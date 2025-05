(…)GdA – O caso mais recente foi registrado em Brasileia, no interior do estado, na noite de 18 de abril, quando um recém-nascido de 5 dias foi salvo pelos policiais militares Francisco Neto e Emílio Amaral, após se engasgar com leite enquanto era amamentado.

Os pais chegaram ao 5º Batalhão pedindo socorro e os soldados usaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo.

Vídeo…

Francisco Neto lembra que os dois estavam fazendo patrulha entre Brasileia e Epitaciolândia, quando pararam no Batalhão para beber água e logo depois o comandante avisou que um casal pedia ajuda.

“Fui o primeiro a ver a criança e, ao pegá-la nos braços, pude perceber que estava com sinais de cianose [coloração roxa]. Logo em seguida o soldado Emílio Neto se aproximou e fez as manobras, enquanto eu avaliava se ela havia voltado a respirar ou não”, conta.

“Além de policial militar, sou pai, esposo, filho, e naquele momento pude ver a aflição no olhar dos pais. Poder dar uma nova oportunidade para aquela criança de apenas 5 dias de vida foi algo muito gratificante. Deus nos deu a sabedoria necessária para que eu e o soldado Emílio Neto pudéssemos ter êxito na missão”, avalia.

O soldado destaca ainda que são inúmeras histórias marcantes no dia a dia, pois por muitas vezes se deparam com situações delicadas. “Sensação de dever cumprido, o melhor de tudo foi ver o alívio no olhar daqueles pais, ter ciência que sabíamos o que estávamos fazendo e no final deu tudo certo. Ações como essas são capazes de mostrar à população quão valoroso é o trabalho da nossa Polícia Militar”, enfatiza.

(…)

Grifo meu: a vida sempre em primeiro lugar….sempre…em todas as situações…elogios a esses PMs de Brasileia.

J R Braña B.