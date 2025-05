O conclave terminou nesta quinta-feira, 8 de maio, com a eleição de Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, como o novo papa da Igreja Católica. Ele adotou o nome de Leão XIV. A fumaça branca subiu no início da noite, e os sinos da Basílica de São Pedro tocaram para anunciar ao mundo o novo líder dos católicos.

Prevost, conhecido por seu compromisso com a justiça social e a escuta dos mais vulneráveis, segue a mesma linha do Francisco — uma Igreja com os pobres, voltada ao diálogo e à solidariedade. A escolha reforça o desejo de continuidade num caminho de proximidade com as pessoas e sensibilidade às realidades do mundo.

