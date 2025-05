Nesta quinta (8), a fumaça branca anunciou: o americano Robert Francis Prevost é o novo papa, com o nome de Leão XIV. Ele segue os passos de Francisco, com foco nos marginalizados, na justiça social e no diálogo.

Prevost é antitrumpista, crítico da extrema-direita e defensor de uma Igreja aberta e acolhedora.

🎥 Ouve aí o Papa…

(…)