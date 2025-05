Padre Julio Lancellotti, conhecido por sua ação social com os mendigos do centro da cidade de São Paulo, falou ao Valor Econômico(para assinantes) sobre o Papa Leão 14.

Opinião 01:

— Existem coincidências muito bonitas, como, por exemplo, na escolha do nome Leão XIV. O último a ter este nome foi autor da “Rerum Novarum”(das coisas novas, encíclica do Papa Leão XIII, em 1891), documento que deu início a Doutrina Social da Igreja. Além disso, há o frei Leão, que era o secretário de São Francisco, juntos os dois viveram toda aquela história da perfeita alegria. Então, vejo com muita alegria esses primeiros momentos do papa Leão XIV. Gostei muito, por fim, que ele estava com os sapatinhos pretos, não usou os sapatos vermelhos.

(…)

Em tempo: Pe. Massimo não gostou do nome Papa Leão 14