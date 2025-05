PMRB – A Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (AMECRE) deu início, na manhã desta quinta-feira (8), a um grande evento de adoração e louvor na Praça da Revolução, em Rio Branco. Com duração de 50 horas ininterruptas, o encontro reúne 50 igrejas evangélicas com o objetivo de promover a união entre os fiéis e interceder pela cidade, autoridades e famílias acreanas.

De acordo com o pastor Celson Costa, um dos organizadores, o evento tem como principal propósito formar um elo de oração e comunhão entre as denominações. “Começamos às seis horas da manhã de hoje e vamos até às sete da manhã de sábado. O objetivo é orar por Rio Branco, pelas famílias, pelas autoridades e também pela Marcha para Jesus”, explicou o pastor.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que apoia a iniciativa pelo segundo ano consecutivo, participou da abertura do evento. Segundo os organizadores, a presença do gestor municipal reforça a importância do diálogo entre as igrejas e o poder público, especialmente em ações voltadas ao fortalecimento da fé e da comunidade.

O evento é aberto ao público e segue até a manhã de sábado, com momentos de louvor, oração e apresentações de grupos evangélicos locais.