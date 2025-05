Foto coberta: momento do procedimento da técnica de inseminação artificial, com fins educativos.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a UFAC, iniciou um curso de inseminação artificial em gado leiteiro. A ação, voltada para produtores rurais e estudantes de Medicina Veterinária e Agronomia, busca fortalecer a produção leiteira na região.

A aula inaugural ocorreu na propriedade do produtor José Belmiro, no Polo Benfica. Participante do curso, o pecuarista José Ailton Belarmino destacou que o conhecimento adquirido ajudará a melhorar seu rebanho e aumentar a produtividade.

Presente no evento, o prefeito Tião Bocalom reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento do setor leiteiro, destacando o projeto da Bacia Leiteira como estratégia para impulsionar a economia local. “Já temos 52 produtores participando e queremos ampliar ainda mais a produção para consumo interno”, afirmou.

O estudante Lucas Carvalho destacou a importância técnica da formação, e o professor Dr. Francisco Dantas enfatizou que o Acre tem potencial para se tornar grande produtor de laticínios com o uso de tecnologias e melhoramento genético.

O secretário municipal de Agricultura, Eracides Caetano, reforçou que o programa será ampliado para outras regiões do município, com foco na formação de profissionais e no fortalecimento da cadeia produtiva do leite.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável do campo por meio da inovação e tecnologia.

(oea com info da PMRB)