Tem que priorizar as coisas.

Não há outro jeito.

O repasse à prefeitura de Sena nesta sexta-feira, 9, conforme dados do Banco do Brasil (acesso público), foi de R$ 3,7 milhões…

Porém, o desconto (com os débitos programados) foram razoáveis…R$ 1,8 milhão retidos automaticamente.

O jeito é correr atrás de recursos no governo federal (cultura, juventude, esporte, ciência, saneamento…há muita grana disponível…mas é preciso alguém olhando 24 horas os editais do governo federal).

Parei por hoje…

Cansei…

Tô com saudade de Deyse (foi ali em Sena) e dos meus filhos para sempre João Lucas e Bebele…E já sei qual a música que vou tocar ainda esta noite…Love Is On The Line…pra dilacerar o meu coração…



J R Braña B.