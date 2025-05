Em despacho datado de quinta-feira, 8.5, a promotoria de justiça do MP instaurou procedimento denominado ‘notícia de fato’ para apurar a veracidade de informações divulgadas por um site de Rio Branco sobre o contrato de aluguel de um galpão, firmado entre a Prefeitura de Sena e um empresário local, ‘sem o devido processo licitatório’.

Para o promotor Julio César Medeiros da Silva, ‘tais fatos podem configurar violação da administração pública, e, por essa razão, são passíveis de apuração…’

No despacho 0258/2025/PJCv/Sena, cita que, em diligências, ‘não constatou qualquer pagamento antecipado’ por parte da prefeitura, mas ‘apenas o valor mencionado na imprensa ‘de R$ 240 mil empenhados’.

Diante da situação, a promotoria do MP em Sena determina à prefeitura:

— Sejam digitalizados e lançados aos autos do sistema SAJ/MP todos documentos relacionados aos fatos;

— Expedido à prefeitura ofício para, no prazo de 10 dias:

◼cópia do procedimento que deu origem ao aluguel do imóvel (mencionado na imprensa)

◼justificativa para dispensa de licitação, caso tenha ocorrido

◼informações sobre a existência ou não, em Sena, de outros imóveis disponíveis e aptos à locação…(…)

◼cópia do contrato entre prefeitura e o senhor Bruno Rosella

◼informação sobre o uso atual do referido imóvel…(…)com a finalidade pública a que se destina

◼esclarecimentos sobre eventual pagamento antecipado do valor total da locação, referente aos 12 meses contratados

No despacho, o MP pede ainda diligência no local do imóvel a fim de realizar levantamento da localização do imóvel, preço do m2, área total, segundo o órgão, visando constatar ou não superfaturamento de valores.

O despacho é assinado pelo promotor Julio César Medeiros da Silva.

Em tempo: o que é ‘notícia de fato’, o procedimento?

— A ‘notícia de fato’ é um procedimento inicial e preliminar adotado pelo MP para averiguar a existência de elementos mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação formal (como um inquérito civil ou ação judicial). Ela serve como etapa inicial de apuração de possíveis irregularidades, inclusive em prefeituras, governos e órgãos públicos.

Em tempo 2: objetivo?

— Verificar se há fundamento na informação recebida — por exemplo, indícios de desvio de verba, improbidade administrativa, fraudes em licitações, entre outros.

Despacho do MP na íntegra em PDF

