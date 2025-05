PMRB – A Prefeitura de Rio Branco convida todos os veículos de comunicação para a cobertura da solenidade de posse de 398 novos servidores efetivos aprovados em concursos públicos. Os profissionais atuarão nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e Direitos Humanos, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do serviço público e o atendimento de qualidade à população.

A cerimônia será realizada nesta segunda-feira, 12 de maio, às 9h, no Auditório do Teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Contamos com a presença da imprensa para registrar esse momento importante para o município e para os novos servidores que passam a integrar oficialmente o quadro da administração pública de Rio Branco.

📅 Data: 12 de maio de 2025

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Teatro Universitário da Ufac