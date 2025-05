EBC – O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse neste sábado (10), em São Paulo, que a jornada 6×1 é cruel, mas que não vê a possibilidade de se acabar imediatamente com esse tipo de escala.

De acordo com o ele, o governo é favorável à redução da jornada, mas ele defende que haja um “debate saudável” sobre esse tema e acerca do fim da escala 6×1 para que esses projetos possam ser aprovados.

Eu enxergo que é possível, plenamente possível (aprovar a redução da jornada] com um debate responsável, com tranquilidade, sem criar um susto para o empresariado. É preciso olhar isso sobre todos os aspectos. Eu enxergo que seria plenamente possível o Congresso aprovar a redução da jornada de trabalho imediatamente para 40 horas semanais sem redução de salário e iniciar um pro cesso maduro de debate na construção gradativa para acabar com 6×1.

(…)

Grifo meu: a eterna conciliação com os donos do poder…nunca é possível agora as coisas que favorecem os trabalhadores. Depois ficam bravos quando dizemos que o governo não é de esquerda…que o governo é neoliberal na economia.