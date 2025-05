Neste domingo, 11, no Santiago Bernabéu, o Barça venceu o Real Madrid por 4 a 3.

Mbappé marcou três vezes, mas viu Yamal e Raphinha ampliarem a vantagem na liderança da LaLiga para sete pontos.

De acordo com dados da LaLiga, o Barcelona finalizou mais (14 a 10) e teve maior posse de bola, com destaque para a atuação do Lamine Yamal.(o melhor jogador de futebol do mundo, já há alguns anos…)

(…)