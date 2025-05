IEPTEC

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) está com inscrições abertas para cursos gratuitos do Programa Mulheres Mil, voltado exclusivamente para mulheres a partir de 16 anos com ensino fundamental completo.

📌 CURSOS OFERTADOS:

Rio Branco

📚 Curso: Operador de Caixa

🗓 Início: 3 de junho

📍 Local: Cras Sobral – Palheiral

🔢 Vagas: 25

Senador Guiomard

📚 Curso: Costureira de Máquina Reta e Overloque

🗓 Início: 9 de junho

📍 Local: a definir

Cruzeiro do Sul

📚 Curso: Manicure e Pedicure

🗓 Início: 9 de junho

📍 Local: Ceflora (IEPTEC – Juruá)

🕕 Aulas: segunda a quinta, das 18h às 22h

📝 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

RG e CPF

Comprovantes de endereço e escolaridade

1 foto 3×4

Dados bancários

Cadastro do credor (pode ser solicitado na Sefaz)

📆 PRAZO DE INSCRIÇÃO:

Rio Branco e Senador Guiomard : até 30 de maio

Cruzeiro do Sul: até quinta-feira, 15 de maio

🏢 LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

Rio Branco : Cras Sobral – Rua Osvaldo de Andrade, s/n, Palheiral (8h às 16h)

Senador Guiomard: Secretaria de Cidadania – Av. Castelo Branco, 1479 (8h–12h | 14h–16h)

(…)