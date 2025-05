Divulgação

Glauber Jansen retorna ao cenário cultural como voz de frente da música autoral acreana em circuito de ações artísticas em Rio Branco

O músico e compositor Glauber Jansen (GJN) está de volta ao cenário cultural de Rio Branco (AC) como uma das principais vozes da nova geração da música autoral amazônica. Com uma trajetória que une sonoridades urbanas, afetos periféricos e experimentação estética, o artista marca seu retorno como frontman em uma temporada de ações formativas, artísticas e performativas na capital acreana, ao lado de parceiros de longa data e novos criadores.

A programação inclui a 3ª Edição da Oficina Paisagem Sonora, participação especial no podcast “Em Tempos do Norte”, e apresentação no Sarau Rádio Cipó, além da divulgação da marca GJN, que transforma música em expressão visual e propõe uma nova maneira de vestir e ouvir arte.

O circuito é realizado com apoio dos editais da Fundação de Cultura Elias Mansour (FUNCULTURA) e da Lei Paulo Gustavo, reforçando a importância das políticas públicas de fomento na cena independente e no fortalecimento de linguagens autorais nos territórios da Amazônia.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL CONFIRMADA

🎓 Oficina Paisagem Sonora – 3ª Edição

📍 Escola Professora Clícia Gadelha – Rio Branco/AC

📅 14, 15 e 20 de maio

⏰ Das 13h às 17h

A oficina promove escuta crítica, produção de beats, escrita musical e conexão com o território, valorizando a cultura local e o protagonismo dos jovens da rede pública.

🎙️ Podcast “Nos Tempos do Norte” – Entrevista com GJN

📍 Estúdio da Cast Acre

📅 16 de maio

⏰ Às 19h

No episódio especial, Glauber Jansen compartilha os caminhos da sua trajetória artística, os bastidores dos EPs Visceral e Substância, o papel da música na construção de narrativas periféricas e a proposta da marca GJN. Um bate-papo potente sobre criação, identidade e recomeços na Amazônia.

🎤 Sarau Rádio Cipó

📍 Casarão – Av. Brasil, Centro – Rio Branco/AC

📅 17 de maio

⏰ Às 17h

Com microfone aberto e clima de celebração coletiva, o sarau reúne artistas como Glauber Jansen, KAEMIZÊ & Spartakus, Allan Duacre, Diogo Soares, Savnes e Banda Maya.

🎟️ Ingressos antecipados: R$10

📞 Contato: (68) 99987-9105

Marca GJN: arte que se veste, ouve e sente

A marca GJN é um desdobramento visual e conceitual da discografia de Glauber. Com direção criativa de Hadna Abreu (@amorzonia.arte), cada peça da coleção traz uma estampa exclusiva com um QR Code que leva à faixa musical correspondente, criando um elo entre moda, música e território.

Mais que uma agenda, um reencontro com as raízes da criação

Essa temporada marca não apenas o retorno de um artista, mas o fortalecimento de uma rede de criadores que acreditam na arte como direito, potência e provocação. Através das ações culturais promovidas, Glauber Jansen e seus parceiros reafirmam o compromisso com uma cena autoral viva, diversa e conectada com a floresta, o urbano e o simbólico.

