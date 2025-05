O Globo – A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 35,209 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado é 48,6% maior que os R$ 23,7 bilhões obtidos no mesmo período de 2024. O balanço da estatal, divulgado no início da noite de hoje, após o fechamento do mercado, veio dentro do esperado pelos investidores, que projetavam ganhos entre R$ 24 bilhões e R$ 41 bilhões.