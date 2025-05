Nota de Pesar

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em nome dos 24 deputados que compõem esta Casa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Dr. Antônio Lisboa Carneiro Braga, ocorrido neste domingo, 11 de maio.

Dr. Antônio Lisboa dedicou quase quatro décadas de sua vida ao serviço público, e no próximo dia 1º de junho completaria 38 anos de contribuição à Aleac, sempre pautado pela competência, zelo e compromisso com o fortalecimento do Poder Legislativo acreano.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Sua trajetória deixa um legado de dedicação e profissionalismo que jamais será esquecido por esta instituição.

Que Deus conforte a todos.

Rio Branco, 11 de maio de 2025

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – Aleac