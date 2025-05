Luis Nassif reflete…e nós também.

O dinheiro do mercado vs o do aposentado

Luis Nassif – É curiosa a lógica da aposentadoria pública, quando analisada pela ótica do mercado. Trabalha-se sempre com o conceito de valor nominal das contribuições, sem levar em conta o fator juros e prazo – que medem, efetivamentee, o custo do dinheiro.

Se o governo é obrigado a financiar o déficit da Previdência, significa que o custo do déficit será igual ao aporte corrigido pelo custo da dívida do Tesouro.

O que aconteceria se o valor da contribuição, enquanto acumula, fosse corrigido pelos rendimentos do Tesouro; e continuasse a ser corrigido quando começasse os desembolsos.

(…)

Grifo meu: nós, os pobres mortais recebemos o dinheiro valor de face(o que está escrito na nota…50 é 50 e todo dia vale menos)…os ricos (o mercado) não trabalha com aa lógica do dinheiro valor de face. A moeda do mercado(dos ricos) é o juros. Mas é tão difícil todo mundo entender isso.

Grifo meu 2: Luis Nassif propões às aposentadorias o que o mercado dominador de governos e estado esconde…os juros….Eu acrescentaria os salários nessa lógica, que sempre foram pagos em valor de face…por isso todo mês constatamos – devido à inflação – a redução do poder de compra…

Grifo meu 3: é o estágio(neoliberalismo) superior do capitalismo…só o rompimento com esse modelo estancaria essa sangria da maioria para a minoria…já passa das 21h…é normal pensar coisas longe do alcance a essas horas…ainda.

J R Braña B.