O GdA abriu nesta terça, 13, as inscrições para o Minha Casa Minha Vida nos Lotes A e B do conjunto Cidade do Povo, em Rio Branco. O edital n.º 02/2025 segue até 12 de junho e é voltado as famílias com renda de até R$ 2.640 que ainda não se inscreveram no sistema estadual.

A seleção prioriza quem vive em vulnerabilidade social, como mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, população negra, indígenas e moradores de áreas de risco. O cadastro deve ser feito no site da Sehurb (clique).

A Caixa fará a checagem final dos dados antes do contrato.

(…)

Leia o edital: