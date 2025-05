CB – O ex-presidente do Uruguai José Mujica está em estado terminal e é tratado com cuidados paliativos. Quem aponta a informação é a esposa do político e ex-vice-presidente do país, Lucía Topolanski, em contato com a rádio Sarandí, também do Uruguai, nesta segunda-feira (12/5).

Conhecido como Pepe Mujica, José enfrenta um câncer de esôfago desde abril de 2024. Depois de tomar conhecimento de que a doença havia se espalhado por todo o corpo, anunciou, em janeiro passado, que não faria mais tratamentos para combatê-la.

Em entrevista, Lucía garantiu que a escolha por cuidados paliativos foi consciente. De acordo com ela, a intenção é de se certificar que Pepe viva os últimos momentos da vida “da melhor maneira possível”. “Nesta fase, eles estão tentando mantê-lo sem dor, capaz de dormir e livre de ansiedade”, afirmou a esposa do político, de acordo com a jornalista Marcela Demora. “Estou com ele há mais de 40 anos e continuarei até o fim. Foi o que prometi”, acrescentou.

