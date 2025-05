A música de Rúben Rada

Que Pepe Mujica dançou e cantou no último comício antes da vitória do seu candidato, o atual presidente Yamandú Orsi.

Trecho da letra diz assim:

//Cuando yo me muera (quando eu morrer)

//No quiero canto mi pena (não quero canto triste)

//Prefiero que se me velen(prefiro que me velem)

//Bailando una rica plena(dançando o ritmo caribeño)

/Y si no me muero(e se não morro)

//Tampoco me hago (também não há problema)

//Porque tengo todo el tiempo(porque tenho todo o tempo)

//De bailar hasta que muera(de dançar até que morra)

//No quiero a la gente(não quero as pessoas)

//Todita de negro(vestidas de preto)

//Prefiero de rojo(prefiro de vermelho)

//Vestido a mi suegro(…alegria e graça no velório…nem que seja com o sogro usando um vestido vermelho)

//Y quiero en la tumba(e quero no caixão)

//Pollito y arroz(frango e arroz)

//Patitas de cabra(patinhas de cabra e melão)

(…)

E se foi Pepe Mujica….

José Mujica (1935-2025)

Quanto estive no Uruguai com Deyse comprovei quanto grande parte do seu povo o queria…

Foi o mais amado político do Uruguai e um dos maiores da América do Sul, América Latina..

…Que agora fica menos solidária, humana, progressista(mais reacionária) sem Pepe.

Seu exemplo viverá…

E que os jovens de hoje e de amanhã descubram Pepe Mujica, seus acertos(erros também) algum dia…



J R Braña B.