Sen Petecão:

— Assinei a CPMI que vai investigar os descontos ilegais nos benefícios do INSS. Fui cobrado por isso e deixo claro: não me interessa se a roubalheira aconteceu no governo Lula ou no governo Bolsonaro. O que importa é que os culpados sejam responsabilizados e que o dinheiro volte para o povo.

(…)

Grifo meu: correto. O PT deveria assinar também…daria oportunidade para desmascarar as quadrilhas que se apropriam desde 2019 do dinheiro dos aposentados. O teatro da extrema-direita é só teatro…Ela não quer de fato a CPI…Por motivos óbvios…Torce para que o governo aborte a iniciativa.

(…)

Em tempo:….

G1(blog do Otávio Guedes) – Dois nomes que aparecem nas investigações da fraude bilionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chamaram atenção de senadores que integraram a CPI da Covid, encerrada em 2021: Maurício Camisotti e Danilo Trento.

A defesa de Camisotti nega que o empresário tenha cometido irregularidades e diz que as acusações contra ele são infundadas (leia mais abaixo). O blog não conseguiu contato com a defesa de Danilo Trento. Camisotti é considerado pelos investigadores da Polícia Federal (PF) como peça-chave no escândalo do

roubo das aposentadorias que, segundo as investigações, pode ter gerado um prejuízo de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Curiosamente, o nome dele foi citado na CPI da Covid como personagem central da negociata de vacinas superfaturadas da Índia, a Covaxin.

(…)

Grifo meu 2: pois é…assinem a CPI e vamos ver onde tudo isso vai dar…CPI é luta política….Sempre foi…E é preciso confrontar politicamente a extrema-direita sem medo…



J R Braña B.