O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou na noite desta segunda-feira (12) da abertura da Semana da Enfermagem, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren/AC). Este ano, o evento discute a saúde mental dos profissionais, com o tema: Saúde mental e o bem-estar do profissional de enfermagem

Durante o evento, Nicolau destacou a importância da enfermagem no SUS, que atende 95% da população no Acre, e reafirmou o compromisso dos 24 deputados com a valorização da categoria.

-Este é o momento da gente se unir para fortalecer esses profissionais da enfermagem, tão importantes para todos nós, especialmente os usuários do SUS, uma vez que 95% da cobertura de saúde no Acre é do SUS, e é lá que estão os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem também. Aqui eu reafirmo o meu compromisso, bem como dos 24 deputados estaduais com a pauta de todos vocês – disse o presidente Nicolau.

O Coren é presidido pelo deputado e enfermeiro Adailton Cruz, que também comanda a Comissão de Saúde da Aleac. Ele defendeu maior reconhecimento para a classe: “Precisamos nos posicionar e mostrar nossa importância para a saúde pública”.

A programação segue até o dia 23 com palestras e atividades voltadas aos profissionais de enfermagem.

(oea com info da Aleac)