Com apoio do GdA, o Instituto Sapien lançou em Rio Branco, a edição 2025 do projeto Todos contra o Aedes aegypti, em parceria com o Ministério da Saúde. A iniciativa irá capacitar mais de 15 mil alunos e 600 professores da rede pública em dez municípios, para fortalecer a prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As ações serão realizadas em conjunto pelas secretarias estaduais de Saúde (Sesacre) e de Educação (SEE), e incluem formações pedagógicas, materiais interativos e atividades educativas como gincanas, peças teatrais e uso de realidade aumentada. “Queremos transformar escolas em polos de mobilização social, fortalecendo a prevenção desde cedo”, explicou o presidente do Instituto Sapien, Lucas Varela.

A proposta insere educação e saúde pública em uma estratégia comum: engajar crianças, professores e famílias numa rede ativa de vigilância e informação. Segundo a secretária adjunta Ana Cristina Moraes, o Estado tem feito sua parte com ampliação de leitos e campanhas de vacinação, mas o sucesso depende também da mobilização social. Os estudantes atuarão como multiplicadores de informação, levando o aprendizado para além da sala de aula e contribuindo para reduzir os focos do mosquito em suas comunidades.

