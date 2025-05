Durante as comemorações dos 49 anos de Assis Brasil, o prefeito de Rio Branco e presidente do Cinreso/AC e da Amac, Tião Bocalom, visitou o município e reforçou o compromisso com a gestão dos resíduos sólidos.

Recebido pelo prefeito Jerry Correia, Bocalom destacou a importância da união entre os municípios para enfrentar o problema dos lixões a céu aberto.

A visita faz parte de uma agenda técnica que inclui também Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia.

Segundo Bocalom, está em produção um documentário sobre os desafios na destinação de resíduos no Acre, com o objetivo de mobilizar apoio e investimentos.

Bocalom afirmou ainda que um documentário sobre os desafios enfrentados pelos municípios acreanos com a gestão de resíduos sólidos está em desenvolvimento.

O objetivo é mostrar como o tema tem sido tratado no Acre e chamar a atenção das autoridades.

— É um problema seríssimo, e por meio do Cinreso estamos buscando soluções conjuntas. Estamos gravando esse material para mostrar a realidade e buscar apoio para resolver essa situação. Ainda hoje seguimos para Xapuri, onde também vamos tratar desse tema com o prefeito Maxsuel Maia – disse Bocalom.

O diretor-executivo do Cinreso/AC, Emerson Leão, também acompanhou a visita e ressaltou a importância de dar visibilidade à realidade enfrentada pelos municípios.

O prefeito Jerry Correia elogiou o consórcio e a atuação conjunta dos prefeitos na busca por soluções sustentáveis.

(oea com info da PMRB)