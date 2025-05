Do Ifac

Os Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac 2025) acontecem de 26 a 30 de maio, reunindo estudantes dos seis campi do Ifac. A sede principal será o Campus Rio Branco, com algumas modalidades disputadas no campus da Universidade Federal do Acre.

A programação geral, os regulamentos e as tabelas de jogos serão divulgados em breve pela Proex, na página oficial do Jifac 2025, disponível no site institucional: https://www. ifac.edu.br/jifac.

(…)