Numa agenda do prefeito de Rio Branco em Assis Brasil, nesta quarta-feira:

Tião Bocalom visitou um comércio de uma figura conhecida no Iaco — o melhor goleiro de todos os tempos em Sena(há controvérsias)…

Sargento Miranda (aposentado do Exército, de bermuda), é assim que Assis Brasil, na fronteira com o Peru, conhece o ex-fenomenal goleiro que um dia vestiu a camisa do Milionário, o Comercial de Sena.

No ano passado, estive em Assis e o encontrei….. Estava com um dos meus filhos e alertei: ‘Só eu chamo ele de Papão!’

— Papão! — gritei, bem alto, ao entrar no bar…

Todo mundo que estava lá dentro ficou olhando pra mim e pra ele… depois caíram na gargalhada.

Aproveitei e contei a história do apelido.

A cidade inteira ficou sabendo.

E ele, rindo:

— Esse João Roberto jogava muito bola…

Nisso ele tem completa razão.

..😂😂

Daqui…envio um grande abraço ao meu amigo Papão…

Breve volto em Assis…



J R Braña B.