PMRB -O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reunirá com o empresário e representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcelo Moura, para tratar da sanção da lei que declara a entidade como de utilidade pública municipal.

O encontro acontece, às 9h, no auditório da Prefeitura de Rio Branco, e marca um passo importante no reconhecimento institucional do papel da CDL no fomento ao comércio local, no apoio ao empreendedorismo e na contribuição ao desenvolvimento econômico da capital acreana.

📅 Data: 16 de maio

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Auditório da Prefeitura de Rio Branco