Atlas da violência

Entre 2013 e 2023, 98.993 crianças, adolescentes e jovens brasileiros até 19 anos foram mortos, mostra a edição 2025 do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Ipea. Em todas as faixas etárias, armas de fogo são o instrumento mais frequente nos homicídios. Quase 84% das mortes entre jovens de 15 a 19 anos e 70% entre crianças de 5 a 14 anos foram por armas de fogo. Entre menores de 4 anos, muitas mortes têm causas não registradas corretamente.

Apesar da redução nos homicídios gerais no período, o número de vítimas jovens não diminuiu. Além disso, 40,5% dos estudantes do nono ano sofreram bullying; 30% relataram agressões e 16% foram agredidos dentro de casa, evidenciando múltiplos contextos de violência.

O dado evidencia a persistência da violência armada e a insuficiência das políticas públicas para proteger crianças e adolescentes, agravando o cenário de insegurança que compromete o futuro da sociedade brasileira.

(…)