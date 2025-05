TJAC

Nessa quinta-feira, 15, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, participou de uma reunião com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para marcar a entrega de tablets e celulares a Conselhos da Comunidade em seis cidades do estado. A ação ajuda os conselhos a fiscalizar melhor o sistema prisional e dá mais transparência ao que acontece dentro e fora das unidades.

Os kits foram entregues após um encontro nacional sobre políticas penitenciárias, realizado pelo Ministério da Justiça. Também participaram da reunião o desembargador Francisco Djalma e a juíza Andréa Brito, que representam o Judiciário acreano nas ações de monitoramento das prisões. Os novos equipamentos vão ajudar os conselhos a registrar visitas, comunicar problemas e acompanhar casos com mais agilidade.

Presentes em várias cidades, os Conselhos da Comunidade têm a função de acompanhar a vida de quem está preso e cobrar melhorias no sistema. Com os novos tablets e celulares, os conselhos de Rio Branco, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Mâncio Lima terão mais condições de agir com seriedade, proximidade e transparência.

