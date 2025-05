NOTA OFICIAL

Sobre a reforma administrativa implementada no âmbito da Saúde

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a troca de gestão na Urap Rozangela Pimentel segue critérios técnicos e visa o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

A nova gestão assume com o compromisso de manter e elevar a qualidade do atendimento. A mudança – nessa e outras unidades de saúde – representa nossa preocupação com a continuidade com foco em avanços.

Assim que tomou conhecimento da manifestação, a Secretaria de Saúde enviou assessores técnicos ao local para ouvir a comunidade e formar uma comissão, que levará as demandas diretamente ao secretário Rennan Biths.

A Prefeitura reforça que toda mudança é realizada com responsabilidade e respeito à população, e assegura o monitoramento contínuo dos serviços prestados na unidade. Seguimos abertos ao diálogo e firmes no compromisso de cuidar da nossa gente.

Prefeitura de Rio Branco

Secretaria Municipal de Saúde