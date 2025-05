O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nesta quinta-feira (15) a aprovação, pela Câmara Municipal, da contratação de um empréstimo de R$ 67 milhões.

O recurso será usado para renovar a frota do transporte coletivo, com apoio do Novo PAC, do Governo Federal.

Rio Branco foi selecionada pelo Ministério das Cidades para adquirir ônibus elétricos e a diesel.

— É um passo importante para melhorar o transporte público e reduzir as emissões de carbono na cidade – afirmou o prefeito.

Com uma das tarifas mais acessíveis do país (R$ 3,50; R$ 1,00 para estudantes e gratuidade para PCDs), a capital busca agora aliar eficiência, conforto e sustentabilidade.

Segundo Bocalom, os ônibus serão adquiridos pela Prefeitura e repassados à empresa por contrato de comodato.

— Diferente de outras cidades, os veículos continuarão sendo propriedade do Município, o que garante mais controle e transparência na gestão – ressaltou.

A expectativa é que a nova frota transforme a mobilidade urbana em Rio Branco, com impactos positivos na qualidade de vida da população.

