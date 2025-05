A reconstrução do prédio do Santa Juliana em Sena Madureira é um sonho possível — mas ainda sem solução fácil.

Na manhã desta quinta-feira, ocorreu a primeira iniciativa coletiva para tratar do tema, após mais de uma década de abandono do prédio: como recuperar o antigo e histórico Instituto Santa Juliana?

A reunião aconteceu no escritório do bispo dom Joaquín, na Diocese de Rio Branco, e contou com a presença do senador Sérgio Petecão e do vereador Carlos Beliza.

Informações importantes:

O prédio não foi cedido em comodato ao governo. O prédio, segundo a Diocese, está tombado. A Diocese não tem condições de recuperar as ruínas do Santa Juliana. A Diocese não tem como manter o prédio, mesmo que ele seja recuperado. E a mais importante: a Diocese cogita vender o prédio(área) do Santa Juliana.

Por sua vez, o senador Petecão destacou a importância da reconstrução do prédio e afirmou que tem sido cobrado pela população de Sena Madureira a ajudar encontrar uma solução para o que foi, no passado, o principal centro de formação educacional do município.

— De antemão, garanto que vou buscar apoio dos meus colegas da bancada federal, que, tenho certeza, não negarão suporte a essa justa reivindicação de Sena Madureira. A Diocese prometeu realizar os levantamentos sobre os valores que pretende negociar pela área do prédio — afirmou o senador.

Prefeitura deve entrar na parceria

Antes mesmo da reunião com dom Joaquín, o senador Petecão ligou para o prefeito Gehlen Diniz e tratou da possibilidade de a prefeitura participar como protagonista na solução do impasse.

A conversa entre o senador e o executivo municipal deve continuar após as definições que a própria Diocese encaminhar sobre o interesse em se desfazer do prédio do antigo instituto.

Ideias para o Santa Juliana recuperado:

✔ Sede da OCA de Sena Madureira

✔ Instalação da Prefeitura Municipal

✔ Centro Cultural da cidade, com espaço de desenvolvimento tecnológico para capacitação da juventude

✔ Nova escola da rede municipal

Em ruínas – Antigo Instituto Santa Juliana, prédio foi o primeiro de 3 andares no Acre

