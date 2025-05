A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, reuniu-se com os organizadores da 6ª Expedição Geográfica, programada para setembro, com destino em João Pessoa–PB. A reunião no gabinete da Reitoria tratou de temas logísticos e pedagógicos, como roteiros, locais de pernoite e os assuntos a serem trabalhados ao longo do trajeto.

Coordenada pelo curso de Geografia, a expedição é uma das atividades mais estruturadas da graduação. “Sempre é uma experiência muito rica, que contribui diretamente para o desenvolvimento dos estudantes, tanto no conhecimento prático quanto na preparação para os desafios da carreira profissional”, destacou o professor Adailton de Sousa Galvão.

As edições anteriores consolidaram o projeto como referência na articulação entre teoria e prática. A expectativa da organização é envolver estudantes em um percurso nacional que amplia o olhar geográfico e fortalece a atuação profissional.

(…)