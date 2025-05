PMRB – Na manhã desta sexta-feira (16), a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, recebeu uma homenagem especial aos garis durante sessão na Câmara, em alusão ao Dia do Gari, celebrado oficialmente no dia 16 de maio.

A moção, teve como objetivo reconhecer o trabalho essencial desses profissionais, que contribuem diariamente para a limpeza urbana, saúde pública e qualidade de vida da população de Rio Branco.

