GE – Horas depois da destituição do presidente Ednaldo Rodrigues, 19 presidentes de federações estaduais assinaram manifesto com defesa da “renovação do futebol brasileiro”. Sem citar Ednaldo Rodrigues, eles iniciam movimento para eleição que poderá ser convocada por Fernando Sarney, interventor nomeado por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em tempo: CBF recorre ao STF para anular afastamento de Ednaldo Rodrigues

(…)

Grifo meu: o atual presidente da Federação do Acre, empresário Adem Araújo, assinou o manifesto…Toniquin(em memória), que foi aliado do presidente afastado Ednaldo, dificilmente assinaria esse manifesto proposto pelos cartolas do Rio de Janeiro. Toniquin era o vice-presidente da CBF.



J R Braña B.