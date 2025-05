Hoje faz 33 anos que Edmundo Pinto foi assassinado em São Paulo.

Os criminosos roubaram cerca de 500 mil Cruzeiros do quarto onde o governador estava hospedado.

O assassinato ocorreu menos de 48 horas antes de Edmundo Pinto depor na CPI do Congresso que investigaria suspeitas de malversação de verbas para a construção do Canal da Maternidade, com recursos do FGTS.

Releia a conversa imaginária do nosso ZHO com o ex-governador…Foi em maio de 2024.

Uma conversa ‘psicografada’ de oestadoacre…

