Mundial de Clubes nos Estados Unidos…

Do Brasil, somente quatro:

Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo…

O Flu, como sempre, vai ser diferente… terá pontos de encontro em Nova York, Miami e festa em barco durante a Copa do Mundo de Clubes.

A festa em barco do Fluminense será no Rio Hudson…

Espero a festa em campo também…

(…)

Classificado para o Mundial como campeão da Conmebol Libertadores 2023, o Fluminense é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 12h no horário local (13h de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York. Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Na sequência, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS), dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.(GE)

(…)



J R Braña B.