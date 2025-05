O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou nesta sexta-feira (16) da entrega de maquinários pesados adquiridos pelo Ministério da Agricultura (Mapa), no pátio da Superintendência do órgão, em Rio Branco. Estiveram presentes o superintendente Paulo Trindade, prefeitos, vereadores, representantes de sindicatos rurais e cooperativas.

Os equipamentos foram viabilizados por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), com investimento de R$ 8,7 milhões articulado por Petecão junto ao governo federal, visando fortalecer a agricultura familiar e cadeias produtivas no Acre.

Siga o oestadoacre.com de onde você estiver neste ou em outro planeta

Serão entregues 18 máquinas: 11 escavadeiras hidráulicas, seis tratores agrícolas de 80cv e um rolo compactador. As escavadeiras vão para Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter e Santa Rosa do Purus. Rodrigues Alves receberá também o rolo compactador. Os tratores irão para Acrelândia, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Sena Madureira.

Depois, os equipamentos serão cedidos a associações e cooperativas como a Aproaf, Renascer, Nova Era, Nova União e a Cooperativa Agroflorestal Sustentável da Amazônia.

Petecão destacou que foi pessoalmente ao ministro Carlos Fávaro para garantir a entrega dos equipamentos antes do fim do verão amazônico, a fim de viabilizar obras, construção de tanques e recuperação de ramais. Segundo ele, a mecanização reduz custos, aumenta a eficiência e melhora a vida dos pequenos produtores.

— Fui pessoalmente ao ministro Carlos Fávaro para garantir que esses equipamentos chegassem o quanto antes. O verão amazônico é curto e precisamos aproveitar esse período para avançar com obras e serviços fundamentais ao produtor. As máquinas vão permitir desde a preparação do solo até a construção de tanques de piscicultura e a recuperação de ramais, contou o senador.

(oea com info do gab do senador)