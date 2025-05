O prefeito de Sena sonha com uma nova sede do poder municipal.

Um projeto nesse sentido já era para ter acontecido…

Mas…

Agora com a possibilidade de venda do prédio e área do Santa Juliana pela Diocese de Rio Branco, eis que surge, digamos, o local ideal para a construção da Cidade Administrativa, Centro Administrativo, o nome que seja, da futura sede da prefeitura de Sena Madureira.

Dependendo do projeto, a cidade poderia receber (a cidade administrativa) mais linda do Acre…

Na área do Santa Juliana em ruínas…

oestadoacre desenhou um esboço….aproveitando os dois prédios ainda em pé…

Vamos sonhar, prefeito Gehlen???!!

Ele já pensa nisso…veja…

O local não alaga, como pensa o prefeito.

Outros dois locais que estão no radar do município são os campos do Grêmio e do Comercial…



J R Braña B.

