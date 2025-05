Na Folha de S. Paulo neste domingo

Bolsonaro recebe quase R$ 100 mil em dinheiro público por mês. São R$ 12.307,85 de pensão como capitão reformado do Exército, R$ 41.563,98 mensais de aposentadoria da Câmara dos Deputados e mais de R$ 40 mil como presidente de honra do PL, bancados com o fundo partidário.

(…)

Ex-ministro do Turismo e Cultura do governo Bolsonaro (PL), Gilson Machado afirmou que o ex-presidente já gastou metade dos R$ 17,2 milhões recebidos de apoiadores via Pix há dois anos e, por isso, decidiu lançar uma nova campanha nas redes sociais para pedir doações.

O ex-ministro disse que tomou a iniciativa de fazer uma nova campanha por conta própria, ao ouvir de Bolsonaro que metade do dinheiro recebido com a vaquinha já foi gasto e que as despesas subiram.

“Agora está tendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, e que não é barato morar nos Estados Unidos”, disse Machado.

(…)

Grifo meu: Bolsonaro já trabalhou alguma vez na vida?



J R Braña B.