Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas na Europa, no último fim de semana, para condenar os ataques de Israel à Faixa de Gaza. A maior marcha aconteceu em Haia, na Holanda, com cerca de 100 mil manifestantes vestidos de vermelho. Eles pediram o fim do apoio político, econômico e militar do governo holandês ao que chamaram de genocídio contra o povo palestino.

Houve protestos também em Londres, Berlim, Estocolmo, Amsterdã e Atenas. No sul do Egito, parlamentares europeus protestaram na fronteira de Rafah, exigindo a entrada urgente de ajuda humanitária em Gaza.

Em Haia, no domingo (19), os manifestantes ergueram cartazes, bandeiras palestinas e usaram roupas vermelhas, simbolizando uma “linha vermelha” contra a cumplicidade do Ocidente.

