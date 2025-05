Gov.br

O primeiro contrato do Minha Casa, Minha Vida – Classe Média foi assinado. A assinatura está vinculada à agência da Caixa Econômica Federal Largo do Bicão, em Vila da Penha, no Rio de Janeiro–RJ. Quem realizou o sonho de conquistar sua moradia foi a cabeleireira Taize dos Santos Silva – entrevistada pela equipe de comunicação da CAIXA.

Pela nova modalidade do programa, que tem como gestor o Ministério das Cidades, o cliente tem até 420 meses para pagar, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. A cota de financiamento para imóveis novos é de 80%, independente da região do país. Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e sudeste e de 80% para as demais localidades. O valor máximo de compra e venda do imóvel pode chegar a R$ 500 mil e abarca famílias com renda familiar bruta de até R$ 12 mil.

A mais nova moradora de Água Santa…

“Estou muito feliz”

A cabeleireira Taize dos Santos Silva, de 41 anos, era só alegria. Após anos, conseguiu sair do aluguel, realizar o sonho e comprar a primeira casa própria da sua vida. “Foi um processo fácil. Além disso, tive todo apoio do pessoal da Caixa. Eu estava procurando o apartamento tem cinco meses e conheci um corretor de imóveis. Fiquei sabendo [da modalidade Classe Média através dele”, explicou. “Ele me mostrou esse empreendimento e eu gostei. Foi além do que eu imaginava. Então assim, Deus faz e faz melhor do que nós pedimos”, explica.

Mãe de dois filhos, um de 14 e outros de 22, Taize não vê a hora de pegar as chaves do novo lar: um imóvel de dois quartos, sala, cozinha e banheiro no bairro de Água Santa (RJ). “O valor da prestação ficou bom. Estou muito feliz. Achei ótima a criação da modalidade. Agora estou esperando a construtora liberar as chaves. Lá está superlegal: tem piscina, salão de jogos, salão de festa e churrasqueira. Condomínio bem bacana mesmo”, comemora. Taize deu um valor de entrada e financiou o restante (R$ 201 mil) em 420 prestações no valor de R$ 1.829,26 cada.